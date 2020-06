El ministro de Defensa de Bolivia amenaza a un ciudadano con hacerle “desaparecer en 10 segundos”

“Esta tarde un teniente, que envió a la mitad de su tropa a cuarentena por estar en primera línea y al servicio del pueblo, fue insultado por un ciudadano. Ante este hecho mi reacción no fue la apropiada y no me justifico . Ofrezco a este ciudadano mis sinceras disculpas, lo siento mucho”, ha escrito López en sus redes sociales.

