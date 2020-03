El ministro de Cultura francés da positivo en coronavirus

El ministro ha estado en los últimos días en la Asamblea Nacional, donde algunos diputados también han sido diagnosticados positivos por el coronavirus. Fuentes del Gobierno indicaron que su participación en el Consejo de Ministros no será posible, al tiempo que todo apunta a que no podrá participar a los actos de la campaña electoral de las municipales que tenía programados para el fin de semana en Coulommiers, donde es candidato.

You May Also Like