El ministro británico de vacunas descarta la exigencia de un certificado covid para entrar en un pub

El primer ministro, Boris Johnson , descartó el pasado lunes “por completo” que se pida a la gente un “pasaporte” de vacunación para ir al “pub” o a la peluquería a partir del 12 de abril y aseguró que ese día celebrará la reapertura de los negocios no esenciales tomándose una cerveza. “El lunes 12, iré al pub yo mismo y con cautela pero irreversiblemente me llevaré una pinta de cerveza a los labios “, afirmó.

