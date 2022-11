El Ministerio Público reitera inconstitucionalidad de Ley 314

En la página 15 de la vista fiscal la Procuradora General ad-honorem, Navarro Rodríguez concluye que: “…se constata que las discusiones correspondientes al segundo y al tercer debate de la citada Ley, no comprendieron ningún tipo de informe respecto de la renta sustitutiva ni se planteó forma alguna en que se haría una compensación adecuada de lo que el Estado dejaría de percibir, por lo que debo concluir que no se siguió el procedimiento constitucional, todo lo cual constituye un vicio de forma que da lugar a la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley N° 314 de 2022, por la violación del artículo 276 de la Constitución Política que así lo requiere expresamente.”

