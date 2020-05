El Ministerio Público investiga de oficio la agresión con machete a un joven en Bocas del Toro

El Ministerio Público, inició una investigación de oficio a través de la Sección de Atención Primaria en la provincia de Bocas del Toro, luego de la circulación de un video en redes sociales donde se visualiza la agresión a la que fue sometido un joven.

El Ministerio Público realiza una serie de diligencias a fin de determinar la veracidad de los hechos.

Al mismo tiempo hace un llamado a la población para que, dé a conocer a la presunta víctima o bien algún dato que pueda contribuir con la investigación, se comuniquen con las autoridades a través de los siguientes números de teléfono; Ministerio Público 750-0443, Policía Nacional al 758-9900, Dirección de Investigación Judicial 758-8703.

El incidente

Las imágenes difundidas en redes sociales donde un joven indígena es golpeado brutalmente con un machete, ha causado indignación en algunos sectores de la población bocatoreña.

Se conoció que el joven fure castigado de esta manera porque presuntamente se había robado unos plátanos, en una finca en la comunidad de El Silencio en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Se trata de al menos tres videos los que han recorrido las redes sociales donde se observa como el joven es atado a una tallo de plátano semi desnudo, ya que sus agresores le quitan el pantalón y la ropa interior dejando al descubierto sus partes íntimas, para golpearlo con un machete.

Se conoció que el joven presuntamente fue sorprendido por trabajadores de la finca tratando de llevarse una cabeza de plátano, es cuando estás personas deciden tomarse la justicia en las manos.

Durante el video se escucha como la persona que lo golpea con el machete en el área de los glúteos, hasta hacerlo sangrar, lo reprende verbalmente diciéndole “Esto se llama no meterte, busca trabajo como cualquier hombre decente, tu no tienes que vivir como una maldita sanguijuela, robándole a los demás que se están fregando la vida, mañana cuando te vayas a sentar te vas acordar de mí” mientras el joven se queja y llora ante los múltiples golpes que recibe.

Al parecer varias personas observaban lo que ocurría, ya que en otro video se escucha a otra persona decir “eso es por los plátanos que te has comido, aquí no estamos en relajo” mientras le preguntan a la víctima que hacia en el lugar y este asegura que estaba cortando unos hilos, pero los agresores insisten en que estaba robando “arruinando la finca ajena, cortando hilos, acaso no sabes que aquí se paga para poner esto, se le paga a la gente para ponerlo, no para que lo vengas a cortar”.

Ante la situación registrada con el joven, Ricardo Miranda, dirigente de la Comarca Ngäbe Buglé, señaló que “es alarmante como torturaron a este hermano Ngäbe porque supuestamente estaba robando plátanos”.

” No sabemos en qué fecha se dio, pero sabemos que es reciente, para nosotros esto es preocupante, se toma la violencia en contra de un hermano, basándose en una especulación de que roba en una finca”. “Este joven no tiene cara de delincuente, aparentemente es recién llegado de la comarca al lugar” expresó Miranda.

El dirigente indígena solicitó como presidente del Consejo de la Juventud Ngäbe de Panamá que se inicie una investigación a través del Ministerio Público, ya que se le han violado los derechos humanos, porque fue torturado y se le grabó prácticamente desnudo, violando su intimidad, incluso hasta se atento contra su vida.

Miranda, señaló que ya están tratando de dar con el joven agredido para brindarle todo el apoyo y que hasta ahora se desconoce si se trata o no de un menor de edad.

