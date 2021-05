El Ministerio de Cultura confirma la desaparición de otros cuatro “galileos” de la Biblioteca Nacional

Todo ello se debe al polémico robo del tratado Sidereus nuncios, descubierto inicialmente en 2014 y que no se denunció a la policía hasta 2018 , un hecho del que tuvo noticia Ana Santos, y que, a pesar de ello, no fue óbice para que el catálogo de la biblioteca siguiera ofreciendo como auténtica la falsificación que dejó el ladrón en su lugar.

La búsqueda, además, tendría que extenderse “a los otros volúmenes que no se localizan desde 2014 o a otros libros que no se localizan desde otras fechas”. La BNE ha recibido ya las recomendaciones del informe, pero ha solicitado que se le remita el texto completo, que hasta ahora no se ha hecho público, según han precisado a EFE fuentes de esta institución.

