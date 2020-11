El millonario costo de no prevenir el embarazo no intencional o en adolescentes en América Latina y el Caribe

“ El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que no solo alteran las trayectorias de vida de miles de niñas y adolescentes de la región, sino que también inciden en el rumbo de las economías nacionales, comprometiendo su potencial de crecimiento y desarrollo. En este sentido, resulta fundamental que los países generen y profundicen en políticas públicas que logren reducir la cantidad de embarazos no intencionales en la adolescencia ”, señala el estudio del UNFPA.

Los costos de no poder acceder a una educación completa, de no poderse insertar al mercado laboral o acceder a trabajos remunerados, en el caso de la mujer; y de dejar de percibir ingresos en concepto de impuestos, al tiempo que se asumen los costos de atención del embarazo no intencional, en el caso del Estado; tienen un peso estimado en miles de millones de dólares sobre el producto interno bruto (PIB) del país y, en términos generales, sobre la sociedad.

Los embarazos en niñas y adolescentes tienen repercusiones que se pueden medir no solo en términos de derechos humanos conculcados y esperanzas y proyectos de vida no concluidos.

