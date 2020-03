El miedo también engorda, aunque el confinamiento exige comer menos

Si no gastamos tanta energía tampoco debemos seguir consumiendo las mismas calorías que en el día a día habitual . Hay que reducir las raciones. “Un adulto que apenas se mueva no debe pasar, según la edad, de 1.300-1.700 calorías que ascenderían a 2.000 en una jornada de actividad normal”, apunta Clotilde Váquez, quien recomienda vigilar los kilos en el peso de casa, pero sin obsesionarse.

You May Also Like