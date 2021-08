El miedo se extiende en Afganistán: “Nadie nos ayudó a parar a los talibanes” | Internacional

La ofensiva se ha acelerado a casi tres semanas de que se complete la retirada de las tropas de Estados Unidos, a finales de agosto, dos décadas después de la invasión que en 2001 derrocó al régimen talibán que gobernaba al país siguiendo la interpretación más dura e intransigente del Corán. La toma de Herat el jueves fue un golpe para las autoridades afganas. “Nos preocupa qué pasará. El Gobierno no parece capaz de pararles”, opina Najbibullah, un residente. “Aquí reina ahora la calma, pero temo que sea el silencio que precede a algo malo. No queremos más guerras. Los afganos ya hemos sufrido mucho”, dice.

You May Also Like