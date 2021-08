El Mides entregó $3,5 millones en concepto de subsidios

“Siendo el proveedor y administrador de los subsidios, el Mides no se ha ocupado de los aspectos técnicos, sociales y humanos. Sus visitas de seguimiento son una o dos veces al año, carecen de capacidad para tomar medidas y hacer ajustes para que las situaciones administrativas y financieras inadecuadas sean mejoradas o cambiadas. Brindan muy poca capacitación y no cuentan con manuales técnicos”, a criterio de un extrabajador de un centro de cuido.

