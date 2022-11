El microcuento: la mentira instantánea

En otras ocasiones hemos explicado que un cuento tampoco es un chiste. En nuestro país solemos confundir el concepto chiste que, según el DRAE, es un dicho, ocurrencia o “historieta” breve que es graciosa. Por su brevedad, el chiste es comparado con un cuento. El chiste, pese a que estructuralmente tiene una acción y un personaje, no es un cuento. No lo es porque el chiste no tiene una intención estética; el cuento sí la tiene.

You May Also Like