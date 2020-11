El metro de Roma no deja de dar disgustos a los romanos

Los cierres del metro no podían llegar en un peor momento que el de la pandemia de coronavirus, pues muchos viajeros se ven obligados a tomar autobuses de refuerzo en los que no se controla el aforo . Con estos eventos no es sorprendente que los romanos desprecien el transporte público, tal y como se muestra en el estudio “Calidad de vida en las ciudades europeas”, realizado por la Comisión Europea.

Los retrasos y los problemas técnicos en el transporte público de la ciudad han provocado insatisfacción entre los vecinos de la capital . Y es que, esta semana empezaba con un problema en la línea C del metro, la más moderna y en la que los trenes no necesitan conductor, que se vio interrumpida durante cinco horas desde poco después de su apertura pasadas las cinco de la mañana.

You May Also Like