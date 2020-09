El Metro de Panamá transporta a un 29% de los usuarios que se movilizaban antes de la pandemia

Actualmente, se extendió el horario de operación de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos continuamos cerrados por cuarentena. Adicional, las estaciones Pueblo Nuevo (L1), El Paraíso y Altos de Tocumen (L2) fueron reabiertas, manteniendo todas las estaciones de la red Metro al servicio de todos los usuarios.

You May Also Like