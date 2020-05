El metro de Nueva York instalará mamparas con luz ultravioleta para matar el coronavirus

Tal y como informa Gizmodo, la idea es matar al virus sin dañar a los pasajeros. Para ello usarán radiación ultravioleta. Esta radiación destruye las células causándoles un cáncer fulminante. Por eso en altas dosis es cancerígeno. Pero para que no cause efectos negativos en los ciudadanos, Nueva York va a usar un espectro específico de la radiación.

