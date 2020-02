El método de Sara Carbonero para enseñar a sus hijos a alejarse del ‘bullying’

No es difícil encontrar en la cuenta oficial de Instagram de Sara Carbonero fotografías de sus dos hijos. Ya sea para felicitarles el cumpleaños o para celebrar lo bien que se llevan Martín y Lucas, la periodista no pierde ocasión para demostrar en las redes el tipo de educación que están recibiendo los pequeños que comparte con el guardameta Iker Casillas.

