El método de enseñanza en las escuelas panameñas

En el año 2009, los resultados de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), que mide las habilidades de los alumnos para aplicar lo que han aprendido en sus colegios, Panamá se posicionó en el escalón 71 de 77 países participantes, lo que equivale a que sólo el 35% de los estudiantes de secundaria lograron niveles mínimos en lectura en la parte analítica, también en matemáticas y ciencias, lo que equivale en que el rendimiento escolar no arroja resultados alentadores, ya que se identificó que de cada diez alumnos, más de seis no entienden lo que leen.

You May Also Like