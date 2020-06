El metanol, el componente que las autoridades sanitarias de EE UU dicen que no debe estar en los higienizantes

Los productos que recomienda no utilizar son : All-Clean Hand Sanitizer; Esk Biochem Hand Sanitizer; CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol; Lavar 70 Gel Hand Sanitizer; The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer; CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol; CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol; CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol; Saniderm Advanced Hand Sanitizer.

El organismo norteamericano considera que este elemento no es aceptable para la desinfección de mano, y en algunos de los geles y limpiadores que recomienda no utilizar hay cantidades de metanol que alcanzan el 81%.

