El mensaje oculto de la felicitación navideña del príncipe Harry y Meghan Markle

Entre otras revelaciones, el hijo menor de Carlos III describió cómo fue la reunión que celebró con su familia el 13 de enero de 2020 en Sandringham, al este de Inglaterra, sobre sus planes para mudarse al extranjero con su mujer. “Fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, ya sabes, sentada en silencio asimilando todo”, contó en el documental.

You May Also Like