El mensaje de un jugador de los Cavaliers que ha preocupado a la NBA

El propio Porter aclaró después la situación: “Aprecio vuestros mensajes, vuestras oraciones y vuestra preocupación, pero no pasa nada. Estoy bien. Ya he pasado por mi peor temporada y nada va a ser peor de lo que ya he pasado. Gracias”, escribió, además de borrar el post de la polémica.

Kevin Porter Jr. es un joven rookie de los Cleveland Cavaliers que, pese a la mala temporada del equipo, no firmó malos números y se han depositado en él muchas esperanzas de futuro. Sin embargo, ese no es el motivo por el que es noticia.

