El mensaje de Michael Kozak a Guatemala: ‘procesen a los corruptos, no a los fiscales’

“Bajo nuestra interpretación, ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción. Es una cuestión ahora del derecho panameño. Si las autoridades quieren hacer algo con el señor Martinelli, pueden hacerlo. Si eligen no hacerlo, esa fue su elección y no tiene que ver con Estados Unidos”, dijo Kozak.

Posteriormente, en una entrevista a Radio Panamá transmitida el 6 de agosto, reiteró lo que el Departamento de Estado ha dicho desde diciembre pasado: que Panamá no necesita autorización de Estados Unidos para procesar a Martinelli Berrocal, ya que no está vigente el principio de especialidad.

You May Also Like