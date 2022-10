El mensaje de Juan Soto para el duelo de Padres contra Dodgers y Urías en Playoffs

Juan Soto tiene claro la ventaja de local con la que cuenta Los Angeles Dodgers para el Juego 1 (martes 11 de octubre a las 21:37 ET) y Juego 2 (miércoles 12 a las 20:37 ET) de la serie contra San Diego Padres, así que no dudó en enviar un mensaje de cara al duelo contra Julio Urías, Clayton Kershaw, Mookie Betts y compañía.

La cuenta de Twitter oficial de los Dodgers empezó a palpitar la serie de MLB Playoffs 2022 al mejor de cinco juegos, que iniciará el martes 11 de octubre a las 21:37 ET, con un “te veo pronto, Padres”. Soto no se quedó atrás y les hizo un pedido a los fanáticos de San Diego con un palito de por medio.

You May Also Like