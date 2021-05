El mensaje de Gerard Piqué que empujó a Paula Badosa hasta las semifinales del Mutua Madrid Open

La victoria de Paula Badosa sobre Belinda Bencic sirvió para que la española hiciese historia en el Mutua Madrid Open y se metiese en semifinales del torneo de la capital. Se trata de la primera vez que una española se mete en el cruce previo al partido por el título desde que este campeonato está dentro de los WTA 1000. Y Gerard Piqué fue uno de los culpables del éxito de Badosa.





“Ayer me escribó. Es un gran seguidor del tenis, se alegra mucho y se lo agradezco porque soy fan del Barça. Siempre le he seguido porque ser un jugador catalán y me hace ilusión”, declaró en rueda de prensa una Paula Badosa nacida en New York y cuyos padres son catalanes.

Pese a todo, la tenista mantiene los pies en el suelo y no se olvida de todo el trabajo que ha hecho hasta llegar a este punto de su carrera. “No me lo esperaba para nada, y estoy muy orgullosa de haber superado esta semana momentos difíciles. Es el mejor momento de mi carrera, seguro, pero mañana vuelvo a jugar y no puedo celebrarlo mucho”, confesó Badosa.

el partido de semifinales del Mutua Madrid Open entre Paula Badosa y Ashleigh Barty, número uno del mundo, tendrá lugar el jueves 6 de mayo.