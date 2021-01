El meme de Bernie Sanders se convirtió en un negocio millonario y a esto se destinará la recaudación

“Estamos increíblemente honrados por el generoso regalo del senador Bernie Sanders. Durante años, el programa Meals on Wheels no ha recibido fondos suficientes y luchamos en todo el estado para servir a nuestra población más vulnerable. Estos ingresos ayudarán a seguir satisfaciendo las crecientes necesidades nutricionales de nuestros habitantes de Vermont mayores “, dijo Courtney Anderson, directora de nutrición y codirectora del Southwestern Vermont Council on Aging en un comunicado.

