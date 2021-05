el mejor dispositivo para tomar apuntes y trabajar con los alumnos en clase

One by Wacom es una pen tablet que ofrece a estudiantes y profesores una sencilla solución para la enseñanza y el aprendizaje, tanto para las clases presenciales como para las clases desde casa. Es totalmente compatible con Chromebook y funciona con una gran cantidad de herramientas educativas online para que los docentes y los estudiantes puedan conectar, interactuar y colaborar fácilmente desde diferentes lugares y a través de múltiples dispositivos en tiempo real.

You May Also Like