El mejor calzado para protegerse del frío y evitar resbalones

También debe tenerse en cuenta su impermeabilidad . Ya no solo para los días en los que llueva, sino por si el calzado se va a mojar (ya sea por la nieve o por el hielo). Es cierto que hay botas y botines que no son impermeables, pero hay que tener mucho cuidado en usarlas los días en los que se puedan mojar. Se dañarán. Por eso, si puede ser, mejor que sean impermeables.

