El mejor café panameño llega a subasta mundial

El récord mundial por un café especial panameño se obtuvo en Best of Panamá 2019, cuando el Elida Geisha de la familia Lamastus alcanzó un puntaje de 95.25 sobre una escala de 100 puntos.

Se trata de 50 lotes de café, que obtuvieron los puntajes más altos en la cata anual Best of Panamá, donde los jueces internacionales evaluaron cada muestra del grano panameño con los más altos estándares.

