El mejor afeitado se consigue con Philips y con su maquinilla eléctrica rebajada a mitad de precio

Lucir una barba cuidada no es solo cuestión de someterse a un afeitado perfecto, sino que hay que contar con los aliados adecuados para conseguirlo. Para ello, la afeitadora Shave de Phlips incluye un perfilar de barba con cinco posiciones de longitud para crear diferentes tipos de acabados. Es de fácil montaje gracias a su sistema ‘SmartClick’ y no irrita la piel.

Aunque el mercado de las maquinillas es muy amplio, no siempre es fácil dar con fórmulas en las que la calidad y el precio se ajusten a nuestras expectativas y a nuestros bolsillos al mismo tiempo. Una realidad que, sin embargo, desde Philips abrió su outlet—solo disponible hasta finales de mayo —, parece haber cambiado de tercio. Y es que, la conocida marca ha rebajado una de sus best seller en cuidado masculino, la Shaver series 5000, al 50% para que afeitarse en casa sea más rápido (y barato) que nunca

