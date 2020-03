El mejor afeitado es posible con esta maquinilla de Braun que solo hoy está al 50% en Amazon

A todos nos ha pasado aquello de venirnos arriba y, maquinilla en mano, acabar con todo el vello facial y… ¡zas! “¿Quién es ese que me mira en el espejo?” , se suele exclamar tras el primer impacto y al ser conscientes de que nuestra vieja maquinilla ya no entiende de niveles: solo corta al cero y a trasquilones.

Cada barba, sea de tres días o la más hípster, es un mundo. Según el tipo de rostro, el vello facial puede ayudar a ensanchar el mentón, alargar la cara o dar profundidad a los ojos (según sea la necesidad de quien la luce) para aportar equilibrio y belleza al usuario. Y cualquier cambio, por pequeño o arriesgado que sea, puede dar a nuestra imagen un giro de 180º … Y, si no, que se lo digan a Maluma: por exigencias del guion de un videoclip, tuvo que deshacerte de su barba estilo náufrago y, aunque sus fans están encantados, el cambio no le convenció nada. “He perdido todos mis poderes”, aseveraba el cantante en un story, comparándose con Sansón. Y, sin meternos a juzgar el resultado, la realidad es que entendemos su shock.

