El Meduca tiene definidos los retos por enfrentar

Otros desafíos que tienen las autoridades del Meduca son la terminación de los proyectos de infraestructuras que quedaron pendientes, algunos de estos ya con obras concluidas, aunque su comunidad educativa decidió no ocuparlos hasta que oficialmente sean recibidos por el Meduca. Esta decisión provocará que unos 5 mil estudiantes no comiencen el año escolar este 2 de marzo.

