El Meduca aplaza inicio de clases semipresenciales en 22 escuelas ante riesgo de contagios

Los colegios, públicos y privados, que no comenzarán clases semipresenciales son: Academia Interamericana de Panamá (Juan Diaz); Juan E. Jiménez (24 de Diciembre); Marcia Cañellas y Metropolitan School of Panamá y Juan Arturo Martinelli (Pedregal); Instituto Albert Einstein (San Francisco); Isaac Rabìn y Kings College Panama (Ancón), C.G.B.G. El Trencito del Saber ABC (Pacora).

