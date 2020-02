El Matador Tejada vuelve a la jugada

“De a poquito voy cogiendo el ritmo que el profe quiere, no va a ser de la noche a la mañana, tenía rato que no pisaba una cancha, pero pronto estaré listo para poder colaborarle al equipo y que el equipo siga sumando de a tres”, detalló.

“Me quedó, no hay excusa, no sé cómo la boté, pero el arquero me achicó bien, pensé en picársela, pero ya está, lo importante es que el equipo ganó”, dijo Matador.

