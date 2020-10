“El marido de mi hermana, tras 15 años con ella, dice que le gusto, me ha dejado impactada”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Mi hermana habla mal de nuestros padres fallecidos

PREGUNTA Tengo una hermana de 63 años, yo tengo 60; nuestros padres y hermano mayor fallecieron hace tiempo por causas distintas.

La cosa es que mi hermana en algunos momentos habla de nuestros padres de forma muy negativa, tuvimos una infancia normal, fuimos muy queridos pero ella siempre tiene algún mal recuerdo y me duele mucho oirla hablar así. ¿Qué me aconseja?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El que su hermana hable así de sus padres puede ser una forma de justificar su malestar actual. Probablemente, si se sintiera bien no tendría ese recuerdo tan distorsionado.

Intente ayudar a su hermana viendo cómo se encuentra en la actualidad, qué cosas puede hacer para sentirse mejor, para tener una actitud más positiva de la vida, para disfrutar de su situación actual.

Si ve que a pesar de todo insiste en el dolor que le causaron sus padres, entonces, con suavidad, podrá sugerirle que necesita ayuda psicológica para superar esa situación que tanto está condicionando su vida.

Un libro que puede ayudar mucho a su hermana es ‘Las 3 claves de la felicidad’; ahí detallo la importancia de aprender a perdonar y perdonarnos, de ser capaces de superar heridas del pasado para disfrutar en el presente.

Mejor sola, él no tiene personalidad

PREGUNTA Llevo un año y pico de relación con un hombre, vive con sus padres y depende económicamente de ellos, tiene toque de queda a unas horas, es terrible tener esta relación, así que he decidido dejarlo (aun queriéndole) porque además él no tiene personalidad. Así que mejor sola.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuenta, parece que es una persona inmadura o débil emocionalmente. Si realmente le quiere, aunque no continúe la relación con él, sí que puede tratar de convencerle para que pida ayuda a nivel psicológico, para que alcance la madurez y la autonomía que necesita.

Necesita reencontrarse consigo mismo, sentirse bien, subir su autoestima, ser más independiente… En consecuencia, aunque le deje a nivel de pareja, quizás pueda tratar de que él de un paso importante en su vida.

Fuma porros compulsivamente

PREGUNTA Hola doctora, tengo un hermano que fuma muchos porros. El consejo de decirle que lo deje es estéril (tiene 45 años, así que si no lo ha dejado ya, no lo va a hacer) y esto cada vez va a más.

El asunto es que hace muy poco le ha dado una especie de brote psicótico (bueno, yo lo llamo así, no sé cuál es el nombre), se puso a gritar y a dar golpes a la pared y a blasfemar. Fueron 20 minutos de locura. Se le pasó y después ha seguido fumando, sin miedo.

Qué puedo hacer para que al menos la frecuencia de fumar sea menor o para que fume menos cantidad. No sé, ayúdeme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está claro que su hermano no tiene intención de superar su adicción a los porros; especialmente, mientras él no sienta que esa adicción puede condicionar su vida.

En estos casos, lo que hacemos los psicólogos es empezar a trabajar con la familia cercana (con usted), para darle pautas muy claras de intervención, pautas que indirectamente terminen ayudando a su hermano y nos permitan cambiar su situación.

No lo dude, es mucho lo que usted puede hacer con ayuda profesional.

Él tiene que sentir y experimentar que fumar porros tiene consecuencias negativas para él, y eso lo podemos conseguir a través de sus conductas con su hermano.

Flirteo del cuñado

PREGUNTA El marido de mi hermana, después de 15 años con ella, me ha confesado que le gusto. Le dije que mi hermana no se merece eso y que no me gusta, que yo no lo veo como hombre, pero me ha dejado impactada.

He decidido no decirle nada a nadie y llevo eso conmigo por dentro, porque confío en que se le pase.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si él no ha vuelto a insistir en el tema, y a usted no le pone en situaciones difíciles o comprometidas, quizás de momento puede no decir nada; pero recuerde que si lo ha hecho con usted, esa misma propuesta se la puede hacer a otras mujeres.

Evalúe bien si el perfil de su cuñado es el de un hombre que va haciendo ese tipo de propuestas, y si tiene la sospecha de que es así, entonces tendría que hablar con su hermana. Recuerde que ella es quien más debe importante a usted.

En definitiva, es importante que usted esté muy atenta a su comportamiento, y si en algún momento sospecha algo delicado, o ve que su hermana tiene alguna duda sobre su marido, convendría entonces que hablase con su hermana y le dijera lo que ha pasado.