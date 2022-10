El mareo de la inseguridad

La otra cosa que hay que quitarle a la Policía es el FISCOI. Este es el famoso programa por el cual un particular contrata a la Policía Nacional para que agentes de uniforme, con recursos pagados por el Estado, ofrezcan servicios de seguridad privada fuera de su horario de trabajo. Esto significa que ese policía no descansa lo suficiente ni atiende a su familia. Además, en alguno de los sitios donde deben ofrecer sus servicios de seguridad existe un alto riesgo de exposición al dinero fácil, a la corrupción, al consumo de bebidas alcohólicas o al uso de drogas. Sin FISCOI, algunos altos mandos de los cuerpos de seguridad pondrán el grito en el cielo, explicando las mil razones por las que debe continuar la fiesta. La principal razón por la que no debe continuar es que un cuerpo de policía cansado y sensibilizado al dinero fácil, se vuelve terreno fértil para la corrupción y disminuye su eficacia.

Para que la capacidad, concentración y disposición de los agentes y oficiales de la Policía estén más enfocados en la seguridad ciudadana, hay que quitarles otras cosas distintas a sus vacaciones. Una idea fácil es quitarles los celulares durante horas de trabajo. Se hace muy difícil encontrar a un policía que no esté chateando o hablando por celular. Al concentrarse en la pantalla del teléfono, no se pueden concentrar en el entorno a su alrededor.

El problema de la inseguridad no es percepción ya que se trata de una sensación subjetiva de cada comunidad. Posiblemente para algunos de nuestros hermanos centroamericanos o sudamericanos Panamá no sea tan inseguro como algunos países de la región, pero para los panameños con memoria, Panamá es más inseguro que antes. La inseguridad se convierte así en otra causa de pobreza, marginalidad, desempleo y hasta alienación psicológica. La inseguridad enferma.

