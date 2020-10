El Manchester City sigue funcionando en Europa y rinde 3-0 al Marsella

Los franceses se encontraban más cómodos que en la primera mitad, pero pagaron el no haber aprovechado sus opciones. Joao Cancelo mandó un balón al espacio para Phil Foden, quien centró al área desde la izquierda. En el segundo palo remató Sterling, el balón tocó en Ferran antes de que le cayera a Gündogan, que no falló (76).

El equipo de Pep Guardiola lidera su llave C y cuenta sus partidos por victorias, con 6 goles a favor y tan solo uno en contra. El Marsella, en cambio, solo conoce la derrota y no ha marcado todavía en estos dos primeros partidos.

