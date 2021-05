El Manchester City pasa a la final de Champions por primera vez en su historia a costa del PSG

El billete para Estambul no tuvo las turbulencias que se podían prever para el City, ayudado tanto por su resultado del Parque de los Príncipes (1-2) como por los problemas físicos de Kylian Mbappé, que no pudo comparecer en un Etihad Stadium, cuyo estado, por una nevada, afectó al desarrollo de los primeros 45 minutos.

You May Also Like