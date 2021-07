“El maltratado he sido yo, que he pasado dos días de infierno”

José ‘El Francés’, que fue detenido este domingo en Marbella por un delito de presuntos malos tratos, pasó una noche en los calabozos y después ha sido absuelto y sin cargos.

El cantante quiso atender a la prensa y aseverar su inocencia. “El maltratado soy yo, que he pasado dos días de infierno”, aseguró ante los medios el artista.

Además, debido a las informaciones confusas que se han dado hasta la fecha, el artista quiso aclarar lo sucedido. “Es una amiga, que estaba con un amigo, con la que me tomé unas copas…”, señaló, haciendo hincapié en que no se trataba de Chonchi Heredia, su expareja. “Quiero dejar caro que Chonchi no tienen nada que ver, es una bella persona, está con su gira y yo estoy con un nuevo disco que estamos haciendo, lo que yo sé hacer es cantar. Chonchi no es maltratada, ella es la mujer que más quiero en este mundo“, aclaró.

Además, el artista, visiblemente dolido y que pidió que se limpiara su nombre, anunció una próxima entrevista en televisión en la que, presumiblemente, hablará sobre este episodio.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella ha celebrado un juicio rápido y José ‘El Francés’ ha resultado absuelto y sin cargos. La jueza ha dictado in voce sentencia absolutoria firme por ese delito, ya que no existía acusación ni particular ni tampoco del ministerio público.