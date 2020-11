El mago que humilló a Marconi con un mensaje indiscreto

No tuvo que esperar mucho. Cuatro días más tarde, el mismo diario The Times publicó una carta del autor de “tal atropello” en la que se justificaba diciendo que se trató de una demostración necesaria para revelar los problemas de seguridad del sistema para el bien público .

No obstante, cuando escucho la continuación del mensaje, no tuvo duda de qué estaba pasando.

Fleming no se percató de nada, pues no sabía descifrar código morse y tampoco oía muy bien.

Iba a demostrar que sus mensajes no sólo viajaban largas distancias, sino que podía “ sintonizar sus instrumentos para que ningún otro que no esté sintonizado de la misma manera pueda interferir con mis mensajes “, como le había dicho al diario St James Gazette .

