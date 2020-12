El magnate de la moda Peter Nygard, detenido por supuesto tráfico sexual

El caso se abrió a raíz de que varias mujeres acusaran a Nygard de haber abusado sexualmente de ellas en Bahamas, donde tiene una mansión. Según publicó The New York Times, las acusaciones se recabaron por iniciativa de Louis Bacon, un multimillonario estadounidense que tiene otra mansión junto a su propiedad en Bahamas y que mantenía un enfrentamiento con él.

