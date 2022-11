El mágico reencuentro David Bisbal y Rosa López sobre el escenario, 20 años después de ‘Operación Triunfo’: “La que has liado”

Tenía que ser en Almería. David Bisbal no podía celebrar sus 20 años de carrera como cantante profesional en otro sitio que no fuese su ciudad, en una noche en la que una y otra vez ha agradecido poder cumplir un sueño, y lo hizo arropado por su gente y músicos amigos como Rosa López, Pablo López y Álvaro Soler, que no han querido dejarlo solo en una noche de fuego en el estadio Power Horse de la UD Almería.

