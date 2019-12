El Madrid sigue sin puntería y sólo empata ante el Athletic

Los últimos minutos fueron escasos de fútbol, tirando de heroica, con Sergio Ramos arriba ya de nueve, como en Mestalla. Pero no siempre va a salir ese plan B y ante el Athletic no llegó el tanto salvador pese a los seis minutos de tiempo añadido, el Real Madrid se tuvo que conformar con un empate que pudo ser peor, porque Iñaki Williams metió el miedo en el cuerpo al público del Santiago Bernábeu con un remate en el último minuto que salvó Courtois, aunque el vasco pareció estar en fuera de juego. Lo que es seguro es que el punto, insuficiente, deja alReal Madrid sin coliderato y le pone a dos puntos del Barça justo antes del parón

