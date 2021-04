El Madrid se queda en tablas con el Betis… ¡Y se bajan del tren de LaLiga!

El Madrid volvió a la carga, con un disparo de Luka Modric desde la frontal que terminó en córner para los blancos, que no supieron aprovechar. Vinicius Jr tuvo el gol en sus botas después de una contra. El brasileño salió corriendo, entró al área pero pegó muy flojo al balón, sin peligro. Ya en el 82′, el VAR revisó una jugada, después de que un cabezazo de Militão diera en la mano a Miranda, pero no hubo nada.

Los de Zidane seguían al acecho y Ansensio puso un centro al corazón del área para Rodrygo, pero el brasileño no alcanzó a llegar. El Betis seguía bien posicionado y aguantando la presión asfixiante de los madridistas , que no querían marcharse al descanso en tablas. Benzema pudo tener otra oportunidad clara pero mandó su remate fuera tras un pase de Isco, pero la jugada fue invalidada por un fuera de juego muy justo del francés.

Los verdiblancos apretaban, con Emerson, Joaquín, Iglesias y Canales buscabando incordiar a los de Zidane, pero la reacción de los madridistas fue casi inmediata, con una intervención de Marco Asensio, mandando un centro para Benzema. No obstante, Víctor Ruiz llegó para despejar y evitar el chute del francés. Poco después remató Isco un balón, pero no fue bueno y se marchó fuera.

