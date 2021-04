el Madrid se mide ante el Chelsea con el foco puesto en el árbitro

“Yo confío al 100 % en los árbitros y en la UEFA. Van a elegir a los mejores para estos partidos. El colegiado intentará arbitrar el mejor partido posible. No va a haber ventaja o desventajas por las políticas. No me puedo imaginar nada de eso”, dijo por su parte Tuchel, técnico del Chelsea.

Pese a que tanto ingleses como españoles fueron parte de ese intento, los blues fueron los primeros -junto al Manchester City – en bajarse del barco. Mientras, la entidad madridista mantiene su intención de sacar adelante la nueva competición, que sustituirá a la Champions, y eso le ha costado la enemistad de Aleksander Ceferin , presidente de la UEFA. Y las suspicacias no han tardado en aparecer. ¿Afectará en algo al arbitraje del encuentro? “No creo. Depende lo del campo, no lo de fuera. El árbitro hará su trabajo, nosotros intentaremos jugar bien al fútbol. Si pensamos que todo lo que se está diciendo nos va a perjudicar, la fastidiamos”, respondió Zidane contundente.

