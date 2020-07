El Mad Cool 2021 desvela su cartel y contará con Red Hot Chili Peppers, pero no con Taylor Swift

Mad Cool Festival ha anunciado este miércoles parte del cartel del próximo año, con la repetición de muchos artistas anunciados para la fallida edición de 2020. La que finalmente no estará será Taylor Swift pero sí un nuevo nombre, el de Red Hot Chili Peppers.

La noticia del avance del cartel con 94 artistas de los 132 que conformarán la oferta total se ha dado a conocer en el día en el que debería haber comenzado la cita de 2020, suspendida por las restricciones impuestas por la Covid-19. La próxima edición tendrá lugar dentro de 12 meses, los días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2021.

Red Hot Chili Peppers, The Killers, Mumford & Sons, Twenty One Pilots, Faith No More, Deftones, Pixies, Placebo, Alt-J, Royal Blood y Major Lazer encabezan las primeras confirmaciones de #MadCool2021

Otra de las novedades es que aunque la edición del 2021 debía ser la primera en un nuevo recinto, como se sigue “trabajando con las instituciones en crear un nuevo espacio en la ciudad de Madrid”, se mantendrá en su recinto actual en IFEMA.

Junto a Red Hot Chili Peppers, que actuarán como cabezas de cartel en la jornada de clausura estarán Pixies y Royal Blood, también se ha desvelado que el festival madrileño abrirá con Twenty One Pilots y Placebo. The Killers y Deftones, grandes nombres del 8 de julio, les tomarán el relevo un día después Mumford And Sons y Faith No More.

Taylor Swift se cae del cartel

La organización del festival anuncia que la estadounidense no estará en la edición del 2021: “Lamentamos deciros que finalmente no estará en nuestra próxima edición. Hemos trabajado con su agencia y management para conseguir que estuviesen con nosotros en el quinto aniversario, pero no ha sido posible. Esperamos que en posteriores ediciones pueda estar en el festival”