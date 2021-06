El lunes inicia el segundo trimestre escolar, 78 escuelas continuarán con clases semipresenciales

“Es importante poderle transmitir a los padres de familia que las decisiones por corregimiento se van a dar en conjunto con las autoridades de salud y las autoridades de educación de cada región educativa como lo hemos estado haciendo, así que por el momento nosotros continuamos con las 78 porque los positivo de este inicio fue que no hubo ningún contagio hasta el momento en esos 78 centros educativos, incluyendo algunas escuelas del sector particular e iniciamos ese proceso en los corregimientos donde la tasa de positividad está sumamente baja y obviamente siempre vamos a necesitar la referencia y las recomendaciones del Ministerio de Salud”, manifestó la titular del Meduca.

