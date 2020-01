El lunes hará llamado | La Prensa Panamá

Suárez no se siente “preocupado” y “no me gusta hablar de eso, sí pueden haber circunstancias, como lesiones, expulsiones”.

“Si un jugador no está comprometido, no puede ser llamado”, contó.

“Yo elegiré mi Selección, uno no puede darle el gusto a todo el mundo, entiendo y los respeto, ya que la gente estará o no de acuerdo con los jugadores (convocados), intentaré no equivocarme y si lo hago, serán con mis decisiones”, dijo Suárez.

