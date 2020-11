El lugar de una mujer es en la política

Hasta hace relativamente poco, el mundo en todas partes estaba dirigido únicamente por hombres. Sin embargo, el escenario ha cambiando y la llegada de Harris a la vicepresidencia de esta potencia mundial es una victoria para todas las mujeres que tienen un compromiso por transformar a profundidad sus países y para que todas las niñas sepan que pueden ser presidentas o vicepresidentas si así lo desean. Las mujeres son necesarias para el desarrollo de sociedades más humanas y políticas más justas y no me cabe duda que, en efecto, el lugar de la mujer es en la política.

You May Also Like