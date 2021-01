El ‘look’ de Alexa Chacón que quedará para la historia… ¿por qué?

“Siempre recordaré este look como lo que usé cuando vacunaron a la primera persona en contra del COVID en Panamá (Gracias Dios), lo que usé cuando un héroe personal mío llegó a la Casa Blanca, cuando una mujer negra llegó a la oficina ejecutiva más importante, cuando la mujer con más talento que he visto en persona (Lady Gaga) cantó el himno de la manera más teatral que pudo y el día en que Jlo le demostró al mundo que puede de verdad cantar. QUE DÍA”, dijo.

You May Also Like