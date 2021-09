El lío del cierre del mercado entre Saúl, Griezmann, De Jong, el Sevilla, el Chelsea, el Barça y el Atlético

La tardanza en meter la documentación tuvo la culpa de este caótico desenlace. Desde el organismo presidido por Javier Tebas confirmaron lo sucedido con un comunicado: “Ante las noticias aparecida en algunos medios y redes sociales sobre el mercado de fichajes, desde LaLiga se quieres aclarar que, como no puede ser de otra manera, no se ha concedido ninguna prórroga. Las operaciones de Griezmann y De Jong han entrado en tiempo antes del cierre de LaLiga Manager . LaLiga una vez subida la documentación revisa la misma sobre estas operaciones.”

