el limpiaporos 6 en 1 que triunfa en Amazon está rebajado un 63%

La rutina facial perfecta es la que se lleva a cabo durante todo el año… Lo que no implica que durante todas las estaciones necesitemos los mismos cuidados. Además del cambio de cosméticos (densos para el frío y más ligeros y con base acuosa para el calor, así como la introducción de las cremas solares), con la llegada del calor conviene apostar por exfoliaciones más profundas que aseguren que nuestros poros no se obstruyen. Y es que, con el verano, el sudor y el bronceado, entre otros, los puntos negros pueden multiplicarse por nuestra nariz, mejillas o barbilla . Sin embargo, para decirles adiós, no siempre es suficiente con la aplicación de jabones y productos adecuados.

You May Also Like