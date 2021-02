El limbo de los pacientes con enfermedades raras y los fármacos que no llegan

En Europa, 116 medicamentos huérfanos -dirigidos a enfermedades infrecuentes para las que no hay alternativa terapéutica- cuentan con autorización comercial, pero sólo 51 están disponibles en España aunque no en todas las comunidades autónomas, ya que su acceso está supeditado al código postal de residencia.

Al menos 65 de los llamados medicamentos “huérfanos” autorizados en Europa no se comercializan en España , lo que deja en un limbo sanitario a miles de pacientes de enfermedades raras, el 70% niños, que no disponen de tratamiento aunque haya fármacos en el mercado que podrían mejorar su calidad de vida.

